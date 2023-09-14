Операцию провело ГУР, сообщил Михаил Федоров.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видео Главного управления разведки Минобороны, на котором показана работа морского дрона по российским кораблям в Черном море.

"Работает ГУР. Работают доноры United24. Работают украинские технологии. Работаем все на победу", – написал он в своем телеграм-канале.

Федоров не отметил, какая именно операция была зафиксирована на опубликованных кадрах, какими были ее цели и удалось ли поразить вражеские корабли. Источник издания LIGA.net в правительстве сообщил, что на видео показаны удары по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, которые были нанесены утром в четверг, 14 сентября.

В то же время источник в Главном управлении разведки сообщил журналистам, что на опубликованных кадрах зафиксирована работа по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов".

Удары по российским кораблям: последние новости

В четверг, 14 сентября 2023 года, в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что утром были атакованы два патрульных корабля российских оккупантов в Черном море. Речь идет о бортах проекта 22160 "Василий Быков". Военные отметили, что вражеские корабли получили определенные повреждения.

Кроме того, в ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе был атакован российский большой десантный корабль "Минск" и носитель ракет "Калибр". В ГУР сообщили, что с большой вероятностью эти корабли восстановлению не подлежат.

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