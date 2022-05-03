В оккупированных городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления

На подступах к Гуляйполю и к востоку от него продолжаются тяжелые бои, в ходе которых российские оккупанты несут потери.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Вместе с тем на временно оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления.

"Украинские воины и организованные части населения Запорожского края продолжают бороться, чтобы выгнать оккупантов", - говорится в сообщении.

В течение 2 мая спасатели локализовали два пожара, вызванных обстрелами рашистов.

Пиротехниками были уничтожены 24 единицы остатков реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, оставленных русскими войсками.

Война в Украине: обновленные данные

2 мая украинские воины отбили 12 вражеских атак на Донбассе. В Генштабе отмечают, что враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов. На Изюмском направлении противник осуществлял активное огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

Военные ВСУ контратаковали русские войска вблизи Харькова, отбросив их на 40 км от города. Россияне планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.

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