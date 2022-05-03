Уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Украинские воины отбили 12 вражеских атак на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и сухопутных войск были поражены семь БпЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражено двенадцать атак врага, уничтожено шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

"Противник принимает меры по пополнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведут боевые действия на территории Украины. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года, было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Их отправлено на временно занятых русскими войсками ккраинские территории", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении противник осуществлял активное огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

Как писал УНИАН, военные ВСУ контратаковали русские войска вблизи Харькова, отбросив их на 40 км от города. Россияне планировали захватить Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться дальше на Донбассе.

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