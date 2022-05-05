Незаконный призыв жителей временно оккупированного полуострова продолжается.

В Крыму продолжается очередная незаконная призывная кампания.

Как сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, призванных в армию РФ жителей оккупированного Крыма отправят на войну против Украины.

На территории временно оккупированного полуострова продолжается очередная, 15-я, незаконная призывная кампания.

Правоохранители сообщают, что призывники (в основном граждане Украины) будут вынуждены непосредственно участвовать в войне России против Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму российские военные патрули принудительно доставляют призывников в пункты сбора вместо выдачи повесток. Кроме того, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать с территории полуострова.

Призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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