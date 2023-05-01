Накануне к другому призвал омбудсмен Лубинец.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рекомендовала украинцам, живущим под российской оккупацией, ни в коем случае не брать российские паспорта. Днем ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал к обратному.

"Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются теми же: российские паспорта не брать, с оккупантами не сотрудничать, по возможности выехать, ждать ВСУ", – написала Верещук.

Соответствующие рекомендации вице-премьер предоставила после того, как российские оккупанты начали угрожать депортировать с оккупированных территорий украинцев, отказавшихся от получения паспортов РФ.

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"Если они хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем. Потому что россияне сами не выпускают украинцев из вот на подконтрольную территорию, в нарушение международного права и вопреки элементарным гуманитарным соображениям. Поэтому, сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того, чтобы украинцы с ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству территорию", – пишет Верещу и подчеркивает, что принудительная паспортизация и репрессии не помогут врагу превратить украинцев в россиян.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают раздавать паспорта на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, ища новые способы заставить украинцев получить российский документ.

В частности, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым была разрешена депортация с оккупированных территорий людей без российского гражданства.

Учитывая опасность со стороны оккупантов, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал жителей временно захваченных территорий брать российский паспорт для сохранения собственной жизни.

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