В украинском государстве уничтожили еще два танка противника, поделился Генштаб украинской армии.

В Украине за сутки уничтожили еще 200 российских оккупантов, и общее количество ликвидированных противников теперь составляет приблизительно 27 400 человек.

В нашей стране также уничтожили еще два танка, 24 боевых бронированных машины и четыре артиллерийских системы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, также была ликвидирована одно вражеская система противовоздушной обороны, один вертолет, пять беспилотников оперативно-тактического уровня и 28 единиц автомобильной техники.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей.

Генштаб ВСУ сообщал, что в украинском государстве по состоянию на 14 мая были ликвидированы около 27 200 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: