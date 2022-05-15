Потери российских морпехов в Украине решили пополнить за счет моряков Черноморского флота РФ, узнал Генштаб украинской армии.

Во время боевых действий в Украине серьезные потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.

РФ решила доукомплектовать бригаду личным составом из других подразделений, которые входят в состав ЧФ, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, оккупанты решили пополнить ряды морпехов членам экипажей кораблей.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враги сначала в ряде регионов обстреливали военные объекты, а потом атаковали и мирных людей.

Оккупанты использовали против украинцев, в частности, авиацию и разные виды артиллерии, в том числе корабельную.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. В Черном море в апреле украинские ракеты "Нептун" уничтожили флагман российского Черноморского флота - крейсер "Москва", который в конце февраля наши пограничники с острова Змеиный послали на "х*й".

Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 14 мая в украинском государстве уже уничтожены приблизительно 27 200 оккупантов и 13 вражеских кораблей/катеров.

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