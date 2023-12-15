Поражены два важных военных объекта россиян.

Появились неожиданные детали вечерних "прилетов" во временно оккупированном Мариуполе. Выяснилось, что поражены два важных объекта россиян.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, поздно вечером 14 декабря прогремело два мощных взрыва. Поражена база оккупантов в районе бетонного завода и объект на территории за торговым центром "Порт-Сити", где враг размещал военную технику и части систем ПВО.

"Взрывов было два. Мест попадания - два и они разные. Первое видео с мигрантами - это тот самый "бетонный завод". Первое попадание. Второе - территория за "Порт-Сити", где оккупанты размещали военную технику и части систем ПВО. Второе попадание", - написал Андрющенко.

Он добавил, что в информации о прилетах в Мариуполе "много путаницы относительно места и последствий". Впрочем," последствия хорошие", хоть пропаганда молчит.

Взрывы в Мариуполе

Вечером 14 декабря во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв. В местных телеграмм-каналах публиковали видео, на которых слышны сирены скорой, а также видно зарево.

В то же время в соцсетях пишут, что "бавовна" произошла в районе бетонного завода. Предварительно, там находилась база личного состава российских захватчиков.

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