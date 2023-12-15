Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Были слышны мощные взрывы. За ПортСити (крупнейший ТРЦ города, был полностью разрушен оккупантами, – УНИАН) что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи", – говорится в сообщении.
В местных телеграмм-каналах публикуют видео, на которых слышны сирены скорой, а также видно зарево:
В то же время в соцсетях пишут, что "бавовна" произошла в районе бетонного завода. Предварительно, там находилась база личного состава российских захватчиков.
Официальной информации от Сил обороны Украины пока нет.
"Бавовна" на оккупированных территориях
9 декабря в оккупированной Макеевке после прилета по нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. В сети писали, что пылает нефтебаза "Артемида".
В начале декабря мощные взрывы прогремели в оккупированном Луганске. В ВСУ подтвердили удар. В Страткоме рассказали, что "прилетело" по нефтесмазочным складам.
"Вчера, 3 декабря 2023, Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска", – говорилось в сообщении.