После взрыва возник пожар.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Были слышны мощные взрывы. За ПортСити (крупнейший ТРЦ города, был полностью разрушен оккупантами, – УНИАН) что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи", – говорится в сообщении.

В местных телеграмм-каналах публикуют видео, на которых слышны сирены скорой, а также видно зарево:

В то же время в соцсетях пишут, что "бавовна" произошла в районе бетонного завода. Предварительно, там находилась база личного состава российских захватчиков.

Официальной информации от Сил обороны Украины пока нет.

"Бавовна" на оккупированных территориях

9 декабря в оккупированной Макеевке после прилета по нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. В сети писали, что пылает нефтебаза "Артемида".

В начале декабря мощные взрывы прогремели в оккупированном Луганске. В ВСУ подтвердили удар. В Страткоме рассказали, что "прилетело" по нефтесмазочным складам.

"Вчера, 3 декабря 2023, Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефтесмазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска", – говорилось в сообщении.

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