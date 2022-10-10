Кадры сняла студентка вблизи одного из университетов.

Украинка случайно зафиксировала вражеский "прилет" по центру Киева.

Видео появилось в сети.

На кадрах шокированная девушка рассказывает, что только что над ее головой пролетела российская ракета. Через мгновение слышен повторный гул ракеты и громкий взрыв. Момент "прилета" частично попал на видео.

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Автор видео упала на асфальт, а затем начала убегать, поняв, что оказалась практически в эпицентре российской атаки на столицу. По сообщению столичных пабликов, видео снято вблизи одного из университетов в центре Киева.

Российская атака на Киев: что известно

В понедельник утром, 10 октября 2022 года, Россия вновь атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги раздались несколько взрывов.

Впоследствии информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места", - сообщил он в своем Telegram.

Кличко также подчеркнул, что о деталях сообщит позже.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели", - написал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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