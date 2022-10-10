Украинка случайно зафиксировала вражеский "прилет" по центру Киева.
Видео появилось в сети.
На кадрах шокированная девушка рассказывает, что только что над ее головой пролетела российская ракета. Через мгновение слышен повторный гул ракеты и громкий взрыв. Момент "прилета" частично попал на видео.
Автор видео упала на асфальт, а затем начала убегать, поняв, что оказалась практически в эпицентре российской атаки на столицу. По сообщению столичных пабликов, видео снято вблизи одного из университетов в центре Киева.
Российская атака на Киев: что известно
В понедельник утром, 10 октября 2022 года, Россия вновь атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги раздались несколько взрывов.
Впоследствии информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места", - сообщил он в своем Telegram.
Кличко также подчеркнул, что о деталях сообщит позже.
"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели", - написал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.