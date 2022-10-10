Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе украинской столицы.

В понедельник утром, 10 октября 2022 года, Россия вновь атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

Об опасности удара с воздуха было объявлено в 6:47, а после 8 утра в Киеве прогремели 3-4 взрыва. Об этом сообщил ряд местных пабликов.

Позже информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе.

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"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места", - сообщил он в своем Telegram.

Кличко также подчеркнул, что о деталях сообщит позже.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели", - написал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах. Информация уточняется. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, сообщает "Суспильне".

Россия угрожала ударом по Украине в ответ на обрушение Крымского моста

После обрущения Крымского моста 8 октября ряд российских пропагандистов разразился угрозами в адрес Украины. Они угрожали нанести удар по Верховной Раде и даже применить ядерное оружие.

Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины и назвал это "терактом".

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился очередным "сенсационным" заявлением. На этот раз он заявил, что подрыв Крымского моста является "терактом, который осуществила Украина".

По его мнению, ответом на этот "теракт" может быть только прямое уничтожение "террористов".

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