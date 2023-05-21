Российские военные спустя сутки после Пригожина сообщили, что полностью "освободили Артемовск".

Министерство обороны России официально отчиталось о захвате Бахмута. Об этом говорится в дневной сводке российского военного ведомства.

"На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск (советское название Бахмута – УНИАН)", – заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, оккупанты отчитались об уничтожении автомобильного моста возле поселка Ивановское, по которому идет снабжение украинского гарнизона в Бахмуте. Также были озвучены абсурдно высокие данные о потерях ВСУ на этом и других направлениях - как в живой силе, так и в технике.

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Ситуация в Бахмуте

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские подразделения все еще контролируют несколько кварталов в Бахмуте – так называемый "район самолета", часть промзоны и кварталы частного сектора. При этом ВСУ заняли господствующие высоты к югу и западу от города.

Накануне главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города. Подобные заявления он уже делал в прошлом. Сегодня наемников с этим "достижением" поздравил российский диктатор Владимир Путин.

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