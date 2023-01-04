Как отметили бойцы, лучший вариант для наемников - сдаваться в плен.

Воины разведывательно-ударной группы (РУГ) Специальных операций Вооруженных сил Украины передали "привет" главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину, а его наемникам посоветовали сдаваться в плен.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале РУГ, бойцы отмечают, что лучшим вариантом для "вагнеровцев" до сих пор остается плен. Украина гарантирует им статус военнопленных.

Воины добавили, что все пленные "вагнеровцы" утверждают, что их предводитель Пригожин отсиживается в тылу и "бросает" их.

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"Пригожин, все твои бойцы, которые попали к нам в плен, говорят, что ты их бросил. "Вагнеровцы", сдавайтесь, если хотите выжить. Пригожин вас бросил. Он отсиживается в тылу, потому что сс*котно. У вас будет такой же статус военнопленных, как и у других российских военных. Слава украинскому народу! Смерть врагам всегда!",- отметили военные.

Добавим, что во время видеообращения один из украинских воинов стоял на российском триколоре в знак пренебрежения к оккупантам.

"Вагнер" в Украине: актуальные новости

ВСУ "минусуют" сотни "вагнеровцев" под Бахмутом ежесуточно в течение нескольких месяцев. Впрочем, боевики все равно продолжают юзеры штурмы города.

Аналитики связывают такую фанатичность стратегией "вагнеровцев", точнее политическими амбициями главаря Евгения Пригожина мол он пытается доказать российскому руководству, что именно его наемники являются эффективными бойцами.

Впрочем, ресурсы наемников Пригожина уже начали иссякать, в связи с чем западные аналитики прогнозировали кульминацию в их наступлениях. По данным аналитиков ISW, Пригожин готовит информационные условия, чтобы обвинять в неудачах под Бахмутом Министерство обороны Сергея Шойгу и российский ВПК.

Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%. Воин-нацгвардеец рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

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