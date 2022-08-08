Украина не против прибытия представителей миссии, но пока невозможно обеспечить их безопасность.

Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сейчас невозможно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил президент ГП "НАЭК Энергоатом" Петр Котин.

По словам Котина, информация о том, что Украина была против прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, не соответствует действительности.

"Мы были с самого начала за то, чтобы такая миссия присутствовала на станции, но говорили не о МАГАТЭ, а про официальную миссию ООН. В том числе там могли быть эксперты от МАГАТЭ", - подчеркнул он.

Как отметил чиновник, это нужно для того, чтобы передать контроль над территорией Запорожской АЭС этим наблюдателям, так называемым миротворцам.

"Мы не можем принять представителей миссии МАГАТЭ, ведь мы не можем выполнить условия их безопасности. Это опасно, а мы не можем нести за это ответственность", - подчеркнул Котин.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором расположен ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС, заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

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