Это чрезвычайно важный жест поддержки Украины, отмечает президент.

В Киеве уже работают 27 иностранных дипломатических представительств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил, что сегодня посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев.

"Сейчас уже 27 иностранных дипломатических представительств работают в столице нашего государства. И это чрезвычайно важный жест поддержки Украины, за который мы всем им благодарны", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "такие жесты" вместе с мощной оборонной, финансовой и политической поддержкой со стороны свободного мира означают, что "с каждым днем для России все более очевидна необходимость прекратить войну".

Президент добавил, что при такой поддержке Украины проигрыш оккупантов – безальтернативен.

Напомним, военные разработали новый план обороны Киева.

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