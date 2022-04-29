Начальник штаба киевской военной администрации Сергей Корнийчук заявил, что угроза ракетных ударов по столице выросла.

Военное руководство разработало новый план обороны Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил Сергей Корнийчук, начальник штаба киевской военной администрации.

"Оживилась ситуация в столице, автомобилей стало больше. Вчерашние ракетные удары по Киеву являются подтверждением, в условиях войны угроза ракетных ударов остается и можно сказать, что она возросла",- сказал он.

Корнийчук отметил, что пока сохраняется опасность "мы не рекомендуем жителям возвращаться в столицу". Начальник штаба не рекомендовал возвращаться женщинам, людям преклонного возраста, студентам и всем тем, кто непосредственно не участвует в восстановлении экономического сектора столицы.

Корнийчук подчеркнул, что "противник от цели захватить столицу не отказался, поэтому военным руководством разработан новый план обороны столицы". Осуществляется подготовка, на окраинах Киева осуществляется укрепление рубежей районов и позиций, можно ежедневно увидеть, какая работает инженерная техника на окраинах Киева. Не снимаются блокпосты, руководство занимается их боевой подготовкой и перемещением, чтобы не создавать заторы.

Напомним, в Киеве в среду вечером, 28 апреля, оккупанты в Шевченковском районе попали в нижние этажи жилого дома. В результате нового обстрела столицы госпитализированы трое пострадавших.

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