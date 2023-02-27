Глава правительства сразу же получил порцию критики от оппозиционных венгерских сил.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в парламенте в Будапеште поддержал китайский "план урегулирования мира" в Украине. Как заявляет Telex, сделал он это во время дискуссии в понедельник 27 февраля.

Глава венгерского правительства очередной раз высказал тезис о том, что войну России в Украине можно решить только с помощью мирного договора. Кроме этого Будапешт подчеркивает, что мировое большинство тоже выступает за такой план развития событий.

"Мы также считаем "мирный план" Китая важным и поддерживаем его", - заявил Орбан.

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По мнению премьер-министра у "многих" цель втянуть Венгрию в войну и заставить поставлять оружие. Он призывает депутатов "не вестись на такие провокации".

Орбан сразу почувствовал реакцию присутствующих в зале. Лидер оппозиционной "Демократической коалиции" Венгрии Ференц Дюрчань высказал свою критику действующему главе правительства риторическим вопросом:

"Может ли быть, что венгерский премьер является агентом РФ?",- заявил на публику Дюрчань.

Он добавил, что такое поведение постыдно.

"Вы, по сути, поддерживаете мир убийцы. Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение", – подчеркнул Дюрчань.

"Мирный план" Китая по российско-украинской войне

24 февраля Китай официально представил "мирный план" войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, а войну Пекин назвал "украинским кризисом".

Советник Джо Байдена сразу же раскритиковал этот " мирный план". Зато Москва "разделяет соображения Пекина" относительно таких действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что" мирный план " Китая на самом деле есть выражение просто мыслей Пекином. Однако заметил, что это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине.

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