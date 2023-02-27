Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в парламенте в Будапеште поддержал китайский "план урегулирования мира" в Украине. Как заявляет Telex, сделал он это во время дискуссии в понедельник 27 февраля.
Глава венгерского правительства очередной раз высказал тезис о том, что войну России в Украине можно решить только с помощью мирного договора. Кроме этого Будапешт подчеркивает, что мировое большинство тоже выступает за такой план развития событий.
"Мы также считаем "мирный план" Китая важным и поддерживаем его", - заявил Орбан.
По мнению премьер-министра у "многих" цель втянуть Венгрию в войну и заставить поставлять оружие. Он призывает депутатов "не вестись на такие провокации".
Орбан сразу почувствовал реакцию присутствующих в зале. Лидер оппозиционной "Демократической коалиции" Венгрии Ференц Дюрчань высказал свою критику действующему главе правительства риторическим вопросом:
"Может ли быть, что венгерский премьер является агентом РФ?",- заявил на публику Дюрчань.
Он добавил, что такое поведение постыдно.
"Вы, по сути, поддерживаете мир убийцы. Вы действительно хотите, чтобы Украина сдалась. Позорное мышление и позорное поведение", – подчеркнул Дюрчань.
"Мирный план" Китая по российско-украинской войне
24 февраля Китай официально представил "мирный план" войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, а войну Пекин назвал "украинским кризисом".
Советник Джо Байдена сразу же раскритиковал этот " мирный план". Зато Москва "разделяет соображения Пекина" относительно таких действий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что" мирный план " Китая на самом деле есть выражение просто мыслей Пекином. Однако заметил, что это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине.