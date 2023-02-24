МИД России озвучил свою позицию о том, как следует поступить с предложением Китая.

Россия поддерживает так называемый "мирный план" по урегулированию войны в Украине, который сегодня представил Китай. С соответствующим заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Разделяем соображения Пекина. (...) Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем", – заявила она.

В числе целей, которые РФ согласна добиться невоенными методами, Захарова упомянула:

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прекращение поставок "западных вооружений и наёмников" Украине,

возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу,

признание "новых территориальных реалий",

"демилитаризацию и денацификацию" Украины.

Также Захарова объявила о требовании отменить все санкции и отозвать все судебные иски против России.

"Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", – заявила спикер МИД РФ.

Китайский "мирный план" для Украины

Утром 24 февраля Пекин представил документ под названием "позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В списке из 12 пунктов власти Поднебесной заявили о необходимости "уважения суверенитета всех стран", прекращения боевых действий, возобновления мирных переговоров, отмены санкций и т.п. Никаких конкретных путей достижения желаемого представлено не было.

В Белом доме, комментируя "мирный план" Китая, отметили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, если Путин сделает соответствующий выбор.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что представленный Пекином документ нельзя считать мирным планом.

"Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", – сказал президент.

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