Премьер-министр Венгрии заявил об угрозе эскалации из-за расширения Альянса.

Североатлантический альянс должен десять тысяч раз подумать перед тем, как включать в свой состав Украину. Этот вопрос рано или поздно все равно всплывет.

"Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не втянуло Венгрию в войну", - цитирует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана издание Telex.

В то же время венгерский политик заявил, что это не относится к вопросу о вступлении в Альянс таких стран как Швеция и Финляндия. При этом он указал, что его группа не будет голосовать по Финляндии и Швеции, потому что, по его мнению, это будет шагом к дальнейшей эскалации.

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Позиция Венгрии по Украине - что известно

Венгерские политики неоднократно отличались антиукраинскими заявлениями. Кроме того Венгрия затягивает введение санкций ЕС против России, требуя поблажек.

Также официальный Будапешт отказался помогать Киеву оружием и запретил другим странам транзит ворружения для ВСУ по венгерской территории.

Премье-министр Венгрии Виктор Орбан не прекращает демонстративно поддерживать связи с РФ и Беларусью под видом, что сотрудничество с агрессором поможет остановить войну.

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