Атака РФ на 'Ягодин': в ГПСУ заявляют, что Беларусь снова включает ретрансляторы

Представитель ГПСУ заявляет, что в настоящее время Беларусь оказывает активную помощь РФ в обстрелах территории Украины.

Атака российской оккупационной армии на пункт пропуска "Ягодин" произошла в результате того, что Беларусь вновь включила ретрансляторы, которые помогают вражеским дронам проникнуть вглубь территории Украины. Об этом в комментарии для "Укринформ" заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, в настоящее время Беларусь оказывает активную помощь РФ в обстрелах территории Украины.

"В том числе и с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер", которые, собственно, заходя с территории России, далее держатся близ границы с Беларусью для того, чтобы получать такой сигнал и иметь возможность глубже проникнуть на территорию Украины, в частности в западные области: Ровенскую, Волынскую, Львовскую. И атака, к примеру, в направлении пункта пропуска "Ягодин" также осуществлялась при поддержке Беларуси", – отметил Демченко.

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Он отметил, что ранее, когда Беларусь получила предупреждение от президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости действий по поддержке России именно с помощью функционирующих ретрансляторов, которые усиливают сигнал, белорусы их отключали.

"Сейчас они снова их включили", – сказал представитель ГПСУ.

Демченко также сообщил, что, несмотря на то, что белорусское направление остается угрожающим, "сейчас наращивания какого-либо ударного группирования, которое находилось бы рядом с нашей границей и было бы готово осуществить вторжение, нет".

Ситуация с ретрансляторами в Беларуси и удары РФ по приграничной зоне с Польшей

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что у Александра Лукашенко есть неделя, чтобы прекратить работу ретрансляторов в Беларуси, которые помогают корректировать российские атаки дронами по Украине. Тогда Зеленский отмечал, что соответствующая техника расположена вдоль двух граничащих с Украиной областей.

Уже 24 числа украинский лидер заявил, что ретрансляторы в Беларуси замолчали. По его словам, было непонятно, их просто выключили или демонтировали.

В воскресенье, 13 сентября, на границе Украины с Польшей раздались взрывы. Тогда россияне атаковали АЗС. Возле пункта пропуска "Ягодин" загорелись грузовики. Двое водителей получили травмы.

В тот же день Россия нанесла удар по пассажирскому поезду на границе с Польшей. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

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