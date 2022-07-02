Это проблема номер один для жителей города.

Доступ к водоснабжению имеют лишь 5% населения, проживающего в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отмечает, что питьевая вода остается проблемой номер один в Мариуполе.

"Она просто недоступна, даже низкого качества", - отмечает он.

По его словам, оккупанты утверждают, что подсоединили к водоснабжению 502 дома, включая частные.

При этом, Андрющенко говорит, что в Мариуполе уцелели (относительно) 36 912 единиц жилого фонда, где живут люди.

"Итог – доступ к водоснабжению имеют лишь 1,35% домов и соответственно до 5% населения, что живет в городе на сейчас. Сухие цифры, которые еще раз доказывают, что проблема питьевой (и любой) воды остается проблемой номер один для мариупольцев. Как бы ни насыпали бравады оккупанты и радостно не отчитывались о "улучшении жизни", - пишет Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: что известно о жизни украинцев в оккупированном рашистами городе

Как сообщал УНИАН, 26 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что к осени в Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч человек из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако оккупанты отрицают риски распространения холеры.

Оккупанты Мариуполе с 1 июля будут оказывать гуманитарную помощь только нетрудоспособным. Всем остальным предлагают работу по разбору завалов на улицах и захоронению тел в братских могилах. Недавно также стало известно, что более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР".