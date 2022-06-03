Люди стоят в огромных очередях за водой.

Жители оккупированного Мариуполя продолжают страдать от последствий российских обстрелов города. Там до сих пор существуют огромные проблемы, в частности, с водоснабжением.

Свежее фото их захваченного агрессором города опубликовал в своем Телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На нем можно увидеть огромную очередь за водой на одной из улиц города.

"Утро Мариуполь встречает очередями за питьевой водой. Которая почти не пригодна для употребления без кипячения. Которое невозможно в условиях готовки пищи исключительно на костре. 100 дней войны. Даже небольшие временные тактические победы врага - это просто сплошное разрушение", - написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов. В городе есть опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с грязью из канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.