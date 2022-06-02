Полицейские начали сотрудничество с оккупантами по собственной воле.

В оккупированном российскими войсками Мариуполе укранские полицейские перешли на службу в "ДНР".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм-канале.

Он опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Нацполиции в Донецкой области переходят на службу к оккупантам.

При этом он отметил, что предатели добровольно перешли на сторону врага.

"МраZь высочайшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь намного быстрее справедливого суда. Сволочи", - прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе. В частности, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Кроме того, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.

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