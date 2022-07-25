Прорваться к заводу по суше было нельзя. Город был окружен в три "кольца", а ближайшие украинские силы в то время стояли в более чем 100 км от Мариуполя.

Западные СМИ опубликовали кадры эвакуации украинских военных из территории "Азовстали" в Мариуполе.

Раненых бойцов доставляли в госпитали вертолетами.

Передача необходимой техники и загрузка раненых проводилась в очень быстром темпе, так как существовала постоянная угроза обстрелов со стороны российских войск.

Многие месяцы "Азовсталь" был под постоянным огнем оккупантов. Завод обороняли украинские военные, в том числе пограничники и бойцы "Азова".

В мае защитников эвакуировали в медучреждения на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Только после этого украинская сторона начала раскрывать подробности тайной эвакуации раненых солдат из Мариуполя.

По словам инструктора полка "Азов" Купарашвили, прорваться к заводу по суше было нельзя. Город был окружен в три "кольца", а ближайшие украинские силы в то время стояли в более чем 100 км от Мариуполя.

Посадка вертолета проходила под защитой плотного огня украинских военных.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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