Западные СМИ опубликовали кадры эвакуации украинских военных из территории "Азовстали" в Мариуполе.
Раненых бойцов доставляли в госпитали вертолетами.
Передача необходимой техники и загрузка раненых проводилась в очень быстром темпе, так как существовала постоянная угроза обстрелов со стороны российских войск.
Многие месяцы "Азовсталь" был под постоянным огнем оккупантов. Завод обороняли украинские военные, в том числе пограничники и бойцы "Азова".
В мае защитников эвакуировали в медучреждения на оккупированную Россией территорию Донбасса.
Только после этого украинская сторона начала раскрывать подробности тайной эвакуации раненых солдат из Мариуполя.
По словам инструктора полка "Азов" Купарашвили, прорваться к заводу по суше было нельзя. Город был окружен в три "кольца", а ближайшие украинские силы в то время стояли в более чем 100 км от Мариуполя.
Посадка вертолета проходила под защитой плотного огня украинских военных.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.
24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.
По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.
Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.