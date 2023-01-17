На полигоне с октября размещается одна из групп солдат мобилизованных ВС РФ.

Опубликовано свежие спутниковые снимки беларуского полигона 19-й отдельной механизированной бригады (19 омбр) "Лепельский" (Витебская обл), сделанные компанией Planet Labs 6 января.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", на полигоне с октября 2022 г. размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно, мобилизованных. В декабре туда было переброшено из РФ 13 танков Т-72Б3. Ещё одним подтверждением присутствия ВС РФ на этом полигоне является внезапная проверка боеготовности ВС РБ, которая проводилась в середине декабря, когда подразделения 19-й омбр не использовали для учений свой полигон, а убыли на иной. Ко всему прочему, можно отметить, что на самом полигоне идут непрекращающиеся учения, которые на данный момент продлены до 22 января.

И теперь, благодаря детализированным спутниковым снимкам, вышеперечисленные факты получили дополнительное подтверждение.

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Так вот, на снимках можно заметить скопление воинской техники — не менее 150-и единиц, присутствуют грузовики КамАЗ и Урал, БМП, а также танки Т-72Б3. Заметны и два полевых лагеря с количеством палаток — около 50 ед.

Совсем рядом с полигоном находится ЖД-станция "Заслоново", на снимок 6 января попали и два эшелона с воинской техникой, которые в тот момент стояли на станции. В первом — 6 вагонов (вероятно пассажирских) и 31 платформа с техникой, во втором 4 вагона и 11 платформ.

Рядом с самим полигоном также находятся гаражи, около которых стоит ещё 7-10 ед. техники, вероятно, БМП. Можно предположить, что и в самих гаражах также находится техника ВС РФ.

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