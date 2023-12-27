В момент удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии на борту корабля находилось 77 контрактников и неизвестное число срочников.

Ряд OSINT-расследователей опубликовали спутниковые снимки Феодосийского порта от Maxar за 5 и 26 декабря. На них виден БДК "Новочеркасск" до и после атаки.

Расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал детальные спутниковые снимки корабля "Новочеркасск" до и после украинского удара.

"Показываем новые спутниковые снимки, на которых виден российский корабль после того, как его атаковали накануне в Феодосийском порту. Для сравнения – снимок от Maxar за 5 декабря и 26", - написало Радио свобода.

В момент удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии на борту корабля находилось 77 контрактников и неизвестное число срочников, пишет паблик "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на неназванный источник

"Больше половины из них с высокой долей вероятности погибли. По внутренним учётам Минобороны 33 моряка и 4 солдата срочной службы числятся пропавшими без вести. С момента атаки прошло больше суток и скорее всего никого из них не найдут живыми", - рассказал собеседник "ВЧК-ОГПУ". 29 оккупантов были ранены, среди них были офицеры.

"Командир БДК капитан 2 ранга Николай Степаненко (повреждена ключица и плечо) и старпом сейчас лежат в госпитале в одной палате. Трое раненых в тяжелом состоянии, один уже был транспортирован в Москву в госпиталь Вишневского, двое ожидают перевозку туда же", - отмечает ТГ-канал.

Удар по порту Феодосии

В ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск".

На борту большого десантного корабля "Новочеркасск" во время атаки ВСУ могли находиться около 80 человек. Об этом сказал пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

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