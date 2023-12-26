Также сообщается, что из Феодосийской бухты ушли два российских корабля.

Появились спутниковые снимки порта Феодосии в оккупированном Крыму после удара ВСУ. На них видно, что рядом с десантным кораблем "Новочеркасск" затонуло еще одно судно.

Снимки, сделанные компанией Planet Labs, опубликовал журналист "Радио Свобода" Марк Крутов. На фотографии, сделанной утром 26 декабря, затонувший десантный корабль обведен в красный прямоугольник. Рядом с ним можно заметить еще одно судно - в желтом прямоугольнике.

После анализа спутниковых снимков и фотографий с других ракурсов Крутов сообщил, что рядом с "Новочеркасском" частично затонуло учебное судно класса Т-43 "УТС-150", которое было замечено в порту Феодосии еще в 2007 году.

Также сообщается, что из Феодосийской бухты ушли два российских корабля.

Это произошло через несколько часов после того, как украинские военные ударили по порту и по находящемуся там десантному кораблю "Новочеркасск".

Из-за большого расстояния идентифицировать корабли нет возможности. Впрочем, судя по размерам, речь идет об одном военном корабле и одном военном катере ЧФ России.

Удар по кораблю "Новочеркасск" - детали

В ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль российских оккупантов "Новочеркасск", который находился в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

Все, кто был на борту десантного корабля Черноморского флота России "Новочеркасск", погибли. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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