Сегодня утром россияне обстреляли Очаков на Николаевщине. Жертвами обстрела стали три человека, среди которых шестилетняя девочка.

Сегодня утром, 28 июня, оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате обстрелов три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

"28 июня. Пять часов утра. Прямые попадания ракетами в жилые дома города Очаков", - рассказала председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева и опубликовала фото последствий обстрела.

Она сообщила, что в результате обстрелов шесть человек получили ранения, среди них четыре ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16-летние.

Разбор завалов на месте трагедии продолжается.

Напомним, оккупанты сегодня нанесли массированный ракетный удар по Николаеву и обстреляли Очаков. Россияне выпустили по Николаеву около 11 ракет, часть из них сбила ПВО. В Очакове российские военные попали по территории городского рынка, по зданию Дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание). Вследствие удара в некоторых районах отсутствует водо-, газо -, энергоснабжение и интернет.

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