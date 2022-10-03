По словам военного, оккупанты привлекли все свои силы для содержания территории в районе Северодонецка и Лисичанска.

Россияне пытаются накапливать серьезные силы в районе Северодонецка и Лисичанска. Потери этих населенных пунктов может стать очередным крупным политическим поражением.

Как отметил военный ВСУ, народный депутат и секретарь Комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко в комментарии 24 канала, оккупанты привлекли всю свою военную машину, а также прибегают к традиционной лжи. По его словам, пропагандисты рассказывают, что "украинцы бросают своих бойцов на мясо", но это – полный абсурд.

"У нас в наступлении меньше потерь, чем у них в обороне. Это говорит о мастерстве наших солдат и генералов, как мы наступаем, как мы бережем своих людей, как мы правильно и умело освобождаем свои территории", – подытожил он. Видео дня

Напомним, в сентябре 2022 года президент Зеленский сообщил, что ежедневно на войне против России гибнет около 50 воинов ВСУ. А вот с начала полномасштабного вторжения РФ украинских военных погибло в пять раз меньше, чем россиян.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 3 октября 2022 года украинские войска ликвидировали почти 60,5 тысяч русских оккупантов.

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