Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже 26 тыс. российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 26000 (+350) человек,

танков - 1170 (+25),

боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44),

артиллерийских систем - 519 (+6),

РСЗО - 185,

средств ПВО - 87,

самолетов – 199,

вертолетов – 158,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 380 (+3),

крылатых ракет - 94,

кораблей /катеров - 12,

автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10),

специальной техники - 41.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ, по информации аналитиков, стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу

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