Украинские воины уничтожили технику РФ / фото Генштаб

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже 26 тыс. российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 26000 (+350) человек,
  • танков - 1170 (+25),
  • боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44),
  • артиллерийских систем - 519 (+6),
  • РСЗО - 185,
  • средств ПВО - 87,
  • самолетов – 199,
  • вертолетов – 158,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 380 (+3),
  • крылатых ракет - 94,
  • кораблей /катеров - 12,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10),
  • специальной техники - 41.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ, по информации аналитиков, стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу

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