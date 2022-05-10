Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже 26 тыс. российских оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 26000 (+350) человек,
- танков - 1170 (+25),
- боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44),
- артиллерийских систем - 519 (+6),
- РСЗО - 185,
- средств ПВО - 87,
- самолетов – 199,
- вертолетов – 158,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 380 (+3),
- крылатых ракет - 94,
- кораблей /катеров - 12,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10),
- специальной техники - 41.
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- говорится в сообщении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ, по информации аналитиков, стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу