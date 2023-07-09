Противники за сутки потеряли, в частности, 11 боевых бронированных машин.

В Украине потери врага на 9 июля очень серьезно увеличились - ликвидированы еще сотни российских захватчиков.

За сутки уничтожены 600 противников, и теперь общее количество ликвидированных захватчиков составляет примерно 234 040 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 9 июля.

По его данным, также за прошедшие сутки ликвидированы 9 единиц вражеской спецтехники, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 19 дронов оперативно-тактического уровня, 3 средства противовоздушной обороны и 20 артиллерийских систем.

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Кроме того, россияне потеряли 11 боевых бронированных машин и 4 танка.

Война в Украине - новости, которые сегодня надо знать

Утром 9 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на востоке нашего государства россияне на ряде направлений пытались атаковать наших воинов, но получили "по зубам". В частности, противники совершили провальные штурмовые действия на Лиманском направлении.

Стоит отметить, что также на юге продолжается украинское контрнаступление. По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", главы Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, противник вынужден действовать по плану военно-политического руководства нашей страны.

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