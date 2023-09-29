Оккупанты, в частности, потеряли беспилотник-шпион, поделились в Силах обороны.

На одном из направлений украинские воины уничтожили почти два десятка российских военных вместе с их техникой.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, защитники продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки ликвидировано 18 оккупантов. Также уничтожены три пушки, две лодки и три полевых пункта боепоставок захватчиков.

Кроме того, украинские военные пустили на лом разведывательный беспилотный летательный аппарат типа SuperCam, размах крыльев которого составляет более трех метров.

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По данным пресс-службы, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается стабильно напряженной. "Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, враг продолжает активно применять тактическую авиацию", - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки враг нанес три авиационных удара с применением 20 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Бургунка, Ольговка. В результате ранен гражданский человек, повреждены 24 частных дома.

Кроме того, в течение суток противник совершил около 90 артиллерийских обстрелов с использованием 619 снарядов, в том числе - десять обстрелов населенных пунктов Херсонщины - областного центра, населенных пунктов Антоновка, Золотая Балка, Ольговка, Кизомыс.

"В результате обстрелов погибли три гражданских человека, еще трое получили ранения. Повреждены пять частных домов", - рассказали военные.

Также стало известно, что в районе населенного пункта Трифоновка Бериславского района во время полевых работ на мине подорвался трактор - ранен человек.

Стоит отметить, что РФ с начала полномасштабного вторжения уже потеряла 20 кораблей/катеров и 6 409 артиллерийских систем.

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По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на нашей земле были ликвидированы еще 340 оккупантов и немало вражеского вооружения, в том числе 34 артиллерийских системы.

Сегодня в Силах обороны юга Украины сообщили, что значительно возросло количество российских ракетоносителей в Черном море. В частности, выведен в акваторию малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Количество крылатых ракет "Калибр", которые они могут иметь на борту, составляет 24 единицы.

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