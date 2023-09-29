Общий залп ракет "Калибр" может составлять более 20 единиц.

В Черном море сегодня, 29 сентября, по сравнению с 28 числом серьезно возросло количество вражеских ракетоносителей.

Как сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, по состоянию на 08:00 сегодня, 29 сентября, в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей. Среди них два - носители крылатых ракет морского базирования "Калибр". Общий залп, которой несут эти боевые единицы российского флота, составляет до 14 ракет.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, столько же - в Средиземном море. На указанное время российские ракетоносители в этих морях не зафиксированы.

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По данным Сил обороны юга Украины, враг вывел на боевое дежурство уже три ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может составить 24 единицы.

"Напряжение ситуации предсказуемо, враг коварен и дерзок. Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий!", - подчеркивают военные.

В ВМС ВСУ отмечали, что только за минувшие сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили к Азовскому морю 35, предположительно, торговых судов. Из них 5 двигалось из пролива Босфор. В Черное море прошли в интересах государства-агрессора 14 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Ситуация в Черном море - сегодня это стоит знать

Напомним, вчера, по данным Сил обороны юга Украины, корабельная группировка оккупантов была развернута в количестве восьми кораблей. Из них семь - в Черном море и один - в Азовском. В частности, в Черное море противник вывел надводный ракетоноситель "Циклон", снаряжение которого предусматривает 8 "Калибров". Уровень ракетной опасности считался высоким. Из-за штормовой погоды в Черном море усиливается и минная угроза.

Как сообщал УНИАН, двое суток подряд захватчики наносят ракетные удары по Николаеву. Вчера произошло попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировано.

Сегодня, 29 сентября, россияне также нанесли ракетный удар по Николаеву. По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, снова произошло попадание в объект инфраструктуры, который находится на окраине города. Произошло возгорание травы. Сейчас детали этого удара устанавливаются.

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