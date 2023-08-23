Также ликвидировано более 20 единиц вражеской техники и вооружения.

На Таврическом направлении украинские военные за прошедшие сутки обезвредили еще более 200 российских оккупантов, уничтожили свыше 20 единиц их техники и склады боеприпасов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что на этом направлении за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал украинские позиции и совершил 690 обстрелов, нанес один ракетный и 21 авиаудар.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны на этом направлении в течение суток выполнили 1 тыс. 439 огневых задач. За сутки удалось обезвредить еще 204 российских оккупантов, из которых ликвидировано - 67, а ранено - 137.

Видео дня

Кроме того, украинским военным также удалось уничтожить 22 единицы военной техники россиян. В частности, речь идет о танке, четырех броневиках, трех артиллерийских системах и минометах, реактивной системе залпового огня, двух противотанковых ракетных комплексах, двух беспилотниках, 11 единицах автомобильной и двух - специальной техники.

Также были уничтожены девять складов боеприпасов и три других важных объекта противника.

Какие в Украине потери врага на 23 августа 2023 года - это надо знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки ВСУ удалось сократить численность российского войска еще на 480 оккупантов и уничтожить десятки единиц вооружения и техники врага.

В частности, за сутки уничтожено несколько десятков вражеских танков и боевых бронированных машин, более 20 артиллерийских систем, 12 беспилотников и 26 единиц автомобильной и специальной техники.

В частности, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 258 820 своих военных и более 33 тыс. единиц техники и вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: