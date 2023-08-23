Уничтожено 11 вражеских танков, 12 броневиков, 23 артсистемы и 12 беспилотников.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы обезвредили еще почти 500 российских военных и уничтожили десятки единиц вооружения и техники врага.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 258 820 своих военных, 480 из которых украинские войска ликвидировали за прошедшие сутки.

Также за сутки уничтожено 11 вражеских танков (4 373 в целом), 12 боевых бронированных машин (8 488), 23 артиллерийские системы (5 318), одну реактивную систему залпового огня (722), 12 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 324), 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7 745) и три единицы спецтехники (800).

Видео дня

Не изменилось за сутки количество потерянных россиянами средств противовоздушной обороны - 491, самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1 406, а также кораблей и катеров - 18.

Удары по оккупантам - последние новости

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян, а также два удара - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки ударили по трем районам скопления российских военных, вооружения и техники, двум складам боеприпасов, пункту управления, средству артиллерии на огневой позиции и тяжелой огнеметной системе ТОС-1А россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: