Потери РФ увеличились благодаря удачному сотрудничеству нескольких бригад ВСУ.

На востоке Украины уничтожили штурмовую группу российских захватчиков.

Вражеские штурмовики "минусованы" на Марьинском направлении, сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своем Telegram-канале "СтратКом ЗСУ". По его данным, противник понес новые потери благодаря тому, что несколько бригад нашей армии удачно поработали вместе.

"Ликвидация штурмовой группы врага... благодаря удачному взаимодействию аэроразведки Полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", - отметили в ВСУ.

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По сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным утром 16 июля, российские оккупанты за прошедшие сутки сосредоточили свои главные усилия на Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Купянском направлениях, там произошло 39 боев.

На нашей территории противники несут очень большие потери. Общие потери врага на 16 июля 2023 года составляют примерно 237 680 противников.

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