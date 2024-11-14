Силы обороны Украины ликвидировали большое количество россиян, которые пришли к нам с войной.

Только за прошедшие сутки украинские защитники сожгли 51 ББМ и 19 танков врага.

Общие потери россиян в живой силе во время полномасштабной войны в Украине продолжают расти и уже достигли отметки в 716 070 человек, сообщили в Генштабе.

В частности, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1690 российских оккупантов. Кроме того, Силы обороны сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:

Видео дня

танков - 9319 (+19);

боевых бронированных машин - 18947 (+51);

артиллерийских систем - 20472 (+64);

РСЗО - 1252 (+3);

средства ПВО - 997 (+1);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18852 (+54);

крылатые ракеты - 2640 (+4);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 29 090 (+124) единицы автомобильной техники и автоцистерн захватчиков и 3629 единиц специальной техники врага.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее УНИАН писал, что аналитики DeepState сообщили о продвижении российских оккупантов в Донецкой области. В частности захватчикам удалось захватить Ильинку Донецкой области и продвинуться в районе еще нескольких населенных пунктов.

Кроме того, эксперты из Института изучения войны отмечают, что российские оккупанты производят незначительное количество военной техники. Поэтому для пополнения потерь они берут технику со складов. По подсчетам аналитиков, если такая тенденция продолжится, то техника у россиян может закончиться уже к концу следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: