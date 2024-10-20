Галас раскритиковал отмену уголовной ответственности за первое СОЧ или дезертирство.

Пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас убежден, что мотивация может быть толчком совершить какой-то поступок, например, пойти в ВСУ, но она не продлится долго.

"В зависимости от определенных обстоятельств (подразделение, профессионализм командиров, коллектив и т.д.), мотивация может закончиться очень быстро. Поэтому следует относиться к службе, как к работе, однако часто тяжелой, опасной и неблагодарной, но работы, которую необходимо выполнить. Похожие ситуации бывают и в гражданской жизни: ты не хочешь что-то делать, мотивации ноль, но надо, и ты просто берешься и выполняешь. Когда в ВСУ приходит такое понимание, то становится легче. И впоследствии боец начинает видеть дополнительные бонусы, на которые даже не рассчитывал: надежные товарищи, которые не бросят в критический момент, простые и честные отношения", - сказал он в интервью "Суспільному".

По его мнению, если говорить о мотивационной поддержке бойцов вне службы, то это, безусловно, родные и близкие.

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"Я всегда спрашиваю ребят, за что воюют лично они. Никто из них не ответил, что за Верховную Раду, президента или за власть. На этот вопрос есть разные ответы, но самый распространенный - за своих родных и близких. Поэтому когда боец чувствует поддержку тех, кто ждет его в тылу, это очень помогает. Война является очень серьезным испытанием отношений на прочность, которое, к сожалению, не все проходят", - поснил Галас.

Он считает, что вопрос демобилизации очень болезненный и сложный. Военный объяснил:

"Пока Вооруженные силы не получают нормального пополнения, те, кто воюют с самого начала, не имеют шансов вернуться домой до окончания войны, поскольку их просто некем заменить. А если уволить людей без замены, это обвалит фронт. Возможно ли решение в таких условиях? Да. Надо взглянуть на проблему с другой стороны".

По его словам, мобилизационный запас в Украине все еще более чем достаточный, однако мотивированные добровольцы давно закончились, а остальные мужчины не хотят идти воевать.

"На это есть несколько причин и первая из них естественная - страх погибнуть. Но этот страх можно преодолевать, пример этому - сотни тысяч тех, кто воюет. Вторая очень важная причина - отсутствие четких сроков службы. Если бы человек знал, что идет в ВСУ на год, из которых 2-3 месяца - обучение, а остальное - служба в зоне боевых действий, после которой если не демобилизация, то хотя бы полноценный отпуск на полгода, то многие пошли бы сами. Сопротивление мобилизации было бы гораздо меньшим", - сказал он.

Галас раскритиковал отмену уголовной ответственности за первое СОЧ или дезертирство. Защитник дал объяснение:

"То есть, если человек убегает из армии, а потом добровольно возвращается, то с разрешения командира его снова берут в подразделение и возобновляют все выплаты. Но как это действует на тех, кто честно служит и не убегает? Во-первых, очень демотивирует. Во-вторых, они тоже захотят сбежать, хорошо отдохнуть пару месяцев, а потом вернуться. То есть эффект прямо противоположный, он только увеличит количество СОЧ".

По его мнению, экономическое бронирование - это по сути откуп от службы в ВСУ.

"Другими словами - богатые отдыхают, бедные воюют. Здесь даже говорить не стоит, как на это реагируют бойцы, которых даже за деньги не отпускают из армии. После таких странных решений складывается впечатление, что власть вообще не понимает, что происходит в среде военных. На словах говорит, что хочет как лучше, а на деле делает хуже. Это очень плохо, такие решения подрывают доверие к власти", - добавил Галас.

Война в Украине - мнение военных

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, общественный деятель и бывший народный депутат Игорь Луценко не знает, простят ли военные, которые сейчас находятся на фронте, отношение к войне со стороны уклонистов.

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