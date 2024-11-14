Только 30% всех танков противника, произведенных за год, являются новыми.

Российские оккупанты в значительной степени полагаются на извлеченные из хранилищ отремонтированные танки и бронемашины для замены утраченной техники. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что захватчикам не хватит этого в долгосрочной перспективе.

Как отметил эксперт Украинского центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк 13 ноября, россияне производят и восстанавливают примерно 150-160 новых танков в месяц - около 1920 танков в год. Примерно столько же они и теряют на войне.

Нидерландский проект с открытым исходным кодом Oryx подсчитал, что войска РФ за время полномасштабной войны потеряли около 3558 танков. По словам Кевлюка, только 30% всех танков противника, произведенных за год (около 567 из 1344), являются новыми, а остальные они вывозят со складов. По последним оценкам британской разведки, если такие темпы сохранятся, то склады РФ иссякнут к осени 2025 года.

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Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале 2024 года отмечал, что оккупанты смогут выдержать около 3 тысяч ежегодных потерь техники в течение как минимум следующих двух-трех лет, реактивируя машины с хранения.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец указывал, что российская оборонка может производить около 250-300 новых танков и ремонтировать еще 250-300 танков в год.

Война в Украине - потери российской техники

По данным минобороны Украины, с начала 2024 года ВСУ уничтожили и подбили 3 179 танков.

"В танковом батальоне - 31 танк. То есть за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковых батальона оккупантов", - сказано в сообщении.

По прогнозам издания The Economist, при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут "критической точки истощения" ко второй половине следующего года.

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