Наша авиация нанесла десятки ударов по районам сосредоточения противника, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные поразили, в частности, 3 вражеских пункта управления, а также несколько складов боеприпасов.

Украинские воины попали в ряд районов сосредоточения военной техники и живой силы противника, об этом идет речь в сводке Генереального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 четверга, 5 января.

Отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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"Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны осуществили огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага", - рассказали в Генштабе.

Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

Утром 4 января Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Бахмут стал настоящей крепостью защитников Украины. Наши воины возле Бахмута наносят значительные потери противнику.

4 числа также стало известно, что на восточном направлении были ликвидированы две "птички" врага: ударный вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.

Стоит отметить, что в целом на нашей земле уже ликвидировали около 108 910 оккупантов и сотни вражеских самолетов и вертолетов.

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