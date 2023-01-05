Кроме самолета и вертолета, был сбит беспилотник.

В среду, 4 января 2023 года, на восточном направлении украинские военные уничтожили штурмовик Су-25 и ударный вертолет Ка-52 российских оккупантов.

Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook, уничтожение вражеской авиации произошло на восточном направлении. Кроме самолета и вертолета, был сбит беспилотник.

"С 11:00 по 16:00 4-го января на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

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Потери российской авиации в Украине

По состоянию на утро 4 января 2023 года, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупационные войска потеряли в Украине 283 самолета и 270 вертолетов.

19 декабря 2022 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было сбито два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск. Их приземлили в Донецкой области.

4 декабря украинские защитники сбили очередной российский вертолет Ка-52. Цель была уничтожена подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток".

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