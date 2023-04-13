Окончательные потери захватчиков продолжают уточнять, отметили в ВМС ВСУ.

Воинские части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за сутки, 12 апреля, уничтожили десятки российских захватчиков, теперь они - "груз 200".

Украинские морские пехотинцы ликвидировали более 40 противников, об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ на своей странице в Facebook. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены 42 оккупанта и одна единица автомобильной техники", - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ добавили, что окончательные потери противника продолжают уточнять.

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13 апреля утром Генштаб ВСУ сообщил, что россияне за прошедшие сутки на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлении совершили более 40 атак. В Генштабе отметили, что противники "получили по зубам".

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки, 12 апреля, украинские воины уничтожили 540 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 13 апреля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 180 тыс. 590 человек.

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