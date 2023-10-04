За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 450 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 октября этого года ориентировочно составили около 279 890 человек.

Также за минувшие сутки уничтожено много вражеской техники:

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  • танков - 4745 единиц (+13 за сутки);
  • боевых бронированных машин - 9026 (+18);
  • артиллерийских систем - 6612 (+47);
  • РСЗО - 802 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+41);
  • крылатые ракеты - 1530 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30),
  • специальная техника - 946 (+3).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожены 540 средств ПВО врага, 315 самолетов, 316 вертолетов, 20 кораблей, одна подводная лодка.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.

Инфографика ВСУ

Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. 

В Генштабе отмечали, что за прошедшие сутки силы обороны отбили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области, а на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

В Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Также враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки.

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