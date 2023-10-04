За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 450 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 октября этого года ориентировочно составили около 279 890 человек.
Также за минувшие сутки уничтожено много вражеской техники:
- танков - 4745 единиц (+13 за сутки);
- боевых бронированных машин - 9026 (+18);
- артиллерийских систем - 6612 (+47);
- РСЗО - 802 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+41);
- крылатые ракеты - 1530 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30),
- специальная техника - 946 (+3).
Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожены 540 средств ПВО врага, 315 самолетов, 316 вертолетов, 20 кораблей, одна подводная лодка.
Война в Украине: новости
По данным Генштаба, Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.
Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки.
В Генштабе отмечали, что за прошедшие сутки силы обороны отбили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области, а на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.
В Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Также враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки.