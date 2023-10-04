Общие потери оккупантов ориентировочно составили около 279 890 человек.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 450 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 октября этого года ориентировочно составили около 279 890 человек.

Также за минувшие сутки уничтожено много вражеской техники:

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танков - 4745 единиц (+13 за сутки);

боевых бронированных машин - 9026 (+18);

артиллерийских систем - 6612 (+47);

РСЗО - 802 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5121 (+41);

крылатые ракеты - 1530 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30),

специальная техника - 946 (+3).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожены 540 средств ПВО врага, 315 самолетов, 316 вертолетов, 20 кораблей, одна подводная лодка.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения.

Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки.

В Генштабе отмечали, что за прошедшие сутки силы обороны отбили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области, а на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

В Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Также враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки.

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