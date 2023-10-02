Уничтожены два вражеских танка, три ББМ, три артиллерийских системы и минометы, шесть БПЛА, три единицы автомобильной и одну - специальной техники.

Украинские воины на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали 306 российских оккупантов и 18 единиц военной техники противника.

Как сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел.

Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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На Шахтерском направлении, как отмечается, захватчики безуспешно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имел.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. Общие потери врага составили 306 человек. Семь оккупантов сдались в плен. Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, два танка, три ББМ, три артиллерийских системы и минометы, шесть БПЛА, три единицы автомобильной и одну - специальной техники. Также уничтожены три склада боеприпасов и еще один важный объект врага", - говорится в сообщении.

ВСУ ликвидировали почти 3 тысячи оккупантов на прошлой неделе

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 25 сентября по 1 октября, Силами обороны Украины уничтожено около 2 тыс. 720 человек российских оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 40 танков, 77 боевых бронированных машин, 244 артиллерийских системы, девять РСЗО, шесть установок ПВО, 149 единиц автотехники, 19 единиц спецтехники. Кроме этого нашими защитниками сбит один вражеский самолет, 11 ракет и 155 БпЛА.

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