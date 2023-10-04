Украинские воины имели частичный успех в районах западнее Работиного, в районах Клещиевки и Андреевки

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении наступательных действий на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работиного Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Отмечается, что Силы обороны наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В сообщении отмечается, что на Лиманском направлении силы обороны отбили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

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На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Также враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Оккупанты нанесли авиационные удары по ряду населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской области и Херсонской областей.

Кроме того под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также враг на Северском и Слобожанском направлениях противник проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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По данным Американского института изучения войны, боевые возможности российских подразделений, которые постоянно воюют на Ореховском направлении (Запорожская область), значительно ухудшились. Они больше не могут проводить контратаки и противостоять украинскому прорыву.

Аналитики отмечают, что часть соединений, последовательно контратаковавших на рубеже Работино – Ивовое себе во вред.

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