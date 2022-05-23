Бойцы также уничтожили 22 единицы боевой бронированной техники и сбили 7 БПЛА.

На Донбассе украинские защитники и защитницы отбили сегодня 16 атак врага.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что украинская армия наносит российским захватчикам потери в живой силе и технике.

Так, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 22 единицы боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения Противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним, по данным генштаба ВСУ, 23 мая оккупанты безуспешно наступали в Северодонецком и Бахмутском направлениях:

"На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их окружения и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредотачивают на Бахмутском направлении".

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