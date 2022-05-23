Выстрел украинские артиллеристы осуществили с расстояния более 20 километров.

Украинские артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", - говорится в сообщении.

Известно, что украинским защитникам было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные осуществили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.

Ранее, как писал УНИАН, воины 14 омбр имени князя Романа Великого эффектно уничтожили русскую броню, применив украинский ПТРК "Стугна-П".

Напомним, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, украинскому войску необходима быстрая поставка современного оружия для более эффективной контратаки. С помощью вооружения НАТО Украина сможет одержать победу над РФ всего за 3-5 месяцев.

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