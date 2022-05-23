Украинские артиллеристы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Уничтожен военный внедорожник с пометкой "Z" и несколько находившихся рядом рашистов", - говорится в сообщении.
Известно, что украинским защитникам было достаточно одного выстрела для точного удара. Его украинские военные осуществили с расстояния более 20 километров, использовав для этого гаубицу образца НАТО.
Ранее, как писал УНИАН, воины 14 омбр имени князя Романа Великого эффектно уничтожили русскую броню, применив украинский ПТРК "Стугна-П".
Напомним, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, украинскому войску необходима быстрая поставка современного оружия для более эффективной контратаки. С помощью вооружения НАТО Украина сможет одержать победу над РФ всего за 3-5 месяцев.