На Донецком направлении российские захватчики не оставляли попыток прорвать оборону украинских войск.

Российские захватчики на Северодонецкому направления понесли потери и отступили, на Бахмутском направлении успеха тоже не имели.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

"На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их окружения и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредотачивают на Бахмутском направлении", - сказано в сводке.

В частности, на Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел.

При этом, по направлению на Луганское враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

"На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил", - говорится в сводке.

Кроме того, на Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко заявил, что ситуация вокруг Северодонецка за минувшие сутки кардинально не изменилась. Она остается напряженной, но контролируемой. Также председатель РГА добавил, что в городе уже не происходит централизованная эвакуация населения, как это было раньше, потому что нет возможности провести ее безопасно из-за постоянных обстрелов.

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