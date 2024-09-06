Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта.

Продолжается полномасштабная война РФ против Украины. Военные Сил обороны смогли восстановить позиции в нескольких местах на востоке.

Об этом вечером 5 сентября сообщил проект DeepState. Отмечается, что украинские защитники восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке Донецкой области и возле Липцев Харьковской области.

Между тем оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта.

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"Враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лысовке и Галициновке. По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 5 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 151 боевое столкновение с противником. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что самой горячей ситуация остается на Покровском направлении. Там шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка.

Кроме того, враг активен и на Кураховском направлении. Там, по данным Генштаба ВСУ, противник 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лысовки, Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Ожесточенные бои продолжаются и на других направлениях.

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