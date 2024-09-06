Россияне в ближайшее время хотят захватить два города: там усилятся наступления, - ISW

При этом россияне не смогут удерживать инициативу на всем Востоке в течение длительного времени и их наступление достигнет кульминации раньше, чем планирует враг.

Армия захватчиков значительно активизировала свои наступления в районе Угледара и пока достигла незначительных тактических успехов в этом районе. Враг хочет усилить давление на Силы обороны и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.

Как сообщает ISW, оккупанты хотят ликвидировать широкий выступ ВСУ к западу и юго-западу от Донецка и продвинуться к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и вдоль нее.

По словам аналитиков, очевидно, скоординированные штурмы захватчиков с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг обороны ВСУ вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на украинцев, обороняющихся на западе Донецкой области, и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.

Видео дня

В то же время усиление штурмов под Угледаром не снизит темпы операций в других местах на западе Донецкой области.

Украинская воздушно-десантная бригада, действующая к юго-западу от Донецка, 4 сентября показала видео отражения усиленной российской механизированной атаки в составе четырех танков и 17 боевых бронированных машин возле Константиновки.

Оккупанты активизировали наступательные операции под Угледаром вскоре после начала расширения южного фланга Покровского выступа. Это позволяет предполагать, что противник планирует провести взаимоусиливающие наступательные операции на южном фланге Покровского направления, непосредственно к западу от Донецка, вдоль автодороги 0-0532, и под Угледаром.

В ISW предполагают, что россияне планируют захватить Курахово и Угледар, чтобы позволить российским войскам быстрее получить тактические преимущества до и вдоль трассы Н-15, хотя они и столкнутся с трудностями.

Военное командование РФ продолжает отдавать приоритет наступательным действиям на Покровск, а интенсификацию наступления на западе Донетчины будет рассматривать как второстепенную задачу.

С помощью этих второстепенных усилий захватчики, независимо от их успеха, хотят закрепить украинские силы в западной части Донецкой области и не дать им перебросить подкрепление для усиления обороны Покровска.

Однако, россияне не смогут удерживать инициативу на всем Востоке в течение длительного времени, а многократная активизация наступательных действий в Донецкой области, в дополнение к постоянному оперативному давлению, вызванному вторжением ВСУ в Курскую область, вероятно, приведет к тому, что наступательные операции оккупантов достигнут кульминации раньше, чем планирует их военное командование.

Война в Украине - последние новости

ВСУ удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении, сообщил вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал Сырский.

Как писал УНИАН, на пути к Покровску россияне установили "рекорд" по потерям техники - 200 машин в день. Это почти в 10 раз больше, чем они теряли в сердюке за время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: